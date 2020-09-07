İspanya'da son 3 günde 26 bin 560 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 3 günde 26 bin 560 artarak 525 bin 549'a yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, cuma günü 498 bin 989 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 26 bin 560 artışla 525 bin 549 olarak güncelledi.

Yeni vakaların Madrid'de artış göstermeye devam ettiği, Bask, Katalonya, Aragon ve Endülüs bölgelerinde ise düşüşe geçtiği görüldü.

1 HAFTADA 237 ÖLÜM

Koronavirüs'ten son 7 günde 237 kişinin hayatını kaybettiği ve salgında ölenlerin toplam sayısının 29 bin 516'ya çıktığı kaydedildi.

Ülkede korona dolayı hastanede tedavi gören 1829 hasta olduğu ve bunlardan 161'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Ayrıca Toledo'da bir yaşlı bakım merkezinde 65 kişide korona testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.