İspanya’daki 4 bin yıllık Roma hamamı ve yeni mezarlar bulundu

İspanya’daki 4 bin yıllık Roma hamamı ve yeni mezarlar bulundu

Trafalgar Burnu’nda yapılan arkeolojik kazılarda antik Roma hamamı ve birçok mezar bulundu. Ortaya çıkan eserlerin ve yapıların binlerce yıldır çok iyi şekilde korunduğu ifade edildi.

İspanya’nın güneyindeki Cadiz ilinde bulunan Trafalgar Burnu’ndaki Los Canos de Meca sahilinde yapılan arkeolojik kazılar sonuç verdi.

Mart, nisan ve mayıs aylarında yapılan çalışmalarda, antik Roma hamamı ve binlerce yıl öncesine ait birçok mezar bulundu.

4 BİN YILLIK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Cadiz Üniversitesi’ne bağlı Arkeoloji ve Prehistorya Laboratuvarı’nın (LABAP) 'Arqueostra' projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, Los Canos de Meca sahilinde bulunan deniz fenerinin etrafı kazıldı.

Bulunan mezarların yaklaşık 4 bin yıllık olduğu düşünülürken, Roma hamamına yakın bölgedeki kazılarda 1,5 ila 1,8 metre derinliğinde, iki tuz havuzunun da ortaya çıktığı ifade edildi.

Cadiz Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, bu havuzlarda bazı kalıntıların da görüldüğü belirtildi.

SÜS EŞYALARI DA BULUNDU

Arkeolojik kazılar kapsamında bulunan mezarlarda 7 kişiye ait kemikler bulundu.

Ayrıca mezarlarda, ölenlere ait olduğu düşünülen kolyeler, boncuklar ve süs eşyalarının da bulunduğu açıklandı.

“MÜKEMMEL ŞEKİLDE KORUNMUŞ”

Keşifte bulunan eşyaların ve ortaya çıkan yapıların 'mükemmel şekilde' korunmuş olduğu ifade edildi.

İspanya’daki 4 bin yıllık Roma hamamı ve yeni mezarlar bulundu VİDEO



“CADİZ BİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR”

Endülüs Kültür ve Tarihi Miraslar Bakanı Patricia del Pozo, kazı alanı ziyaretinde yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Etkileyici bir ziyaretti. Cadiz'in bu doğal mücevheri içindeki önemli bulguları gerçekten yerinde görmek istedik. Her şey mükemmel durumda. Bu harika. Cadiz bizi şaşırtmaya devam ediyor."