Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürerken, bazı göçmenler soğuk sulara itildi.

Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta kentine göçmen akını devam ediyor.

İspanya İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ceuta'ya 17 Mayıs'tan bu yana yasa dışı yollardan geçiş yapan 8 bin kadar düzensiz göçmenin çoğunluğunu Fas'a geri gönderdiğini bildirdi.

Ceuta'ya giriş yapanlardan geri gönderilen veya gönüllü olarak dönüş yapan düzensiz göçmenlerin sayısının 5 bin 600'ü bulduğu kaydedildi.

GÖÇMENLER SOĞUK SULARA İTİLDİ

Diğer taraftan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İspanyol güvenlik güçlerinin mültecilere acımasızca davranışı gözler önüne serildi.

Yüzerek kente ulaşan ve denizin kıyısan bekleyen çok sayıda göçmen, eli coplu güvenlik güçleri tarafından denizin soğuk sularına itildi.

Çaresiz göçmenlerin yaşadığı zor anlar, saniye saniye kaydedildi. İspanyol askerleri, mültecileri denize döktü videosu için tıklayın.

İSPANYOL HÜKÜMETİ: SINIRA SALDIRI VAR

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik krizi derinleştiren Ceuta kentindeki düzensiz göçmen akını, Fas'ın dün sınır kontrolüne tekrar başlamasıyla büyük ölçüde durdurulmuştu.

Bölgeye polis, jandarma ve asker takviyesi de yapan İspanyol hükümeti, "Göçmen krizinden farklı olarak sınıra saldırı var." dediği mevcut durumun kısa sürede normale döneceğini savunuyor.

DİPLOMATİK KRİZ ÇIKARAN DURUM

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı koronavirüs hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İspanya hükümeti, Gali'nin insani yardım gerekçesiyle getirildiğini açıklasa da Fas hükümeti Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich'i istişarelerde bulunmak üzere Rabat'a çağırmıştı.