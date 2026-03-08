İsrail: 2 asker Lübnan’ın güneyinde öldü

Orta Doğu yangın yeri...

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan'da çok sayıda patlama meydana geldi.

Saldırılar sonucu hayatını kaybeden insanların sayısı 394'e yükseldi.

YOĞUN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Lübnan’da yoğun saldırılarını sürdürürken, Hizbullah güçleriyle de karşı karşıya geliyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, bugün erken saatlerde Lübnan’ın güneyinde Hizbullah güçleri tarafından düzenlenen karşı saldırıda 2 askerin öldüğü bildirildi.

OLAY İSRAİL SINIRINDA YAŞANDI

Açıklamaya göre olay, Lübnan’ın güneyinde İsrail sınırında bulunan bir ordu karakolu yakınında meydana geldi.

Bölgede yürütülen operasyonlar sırasında bir Puma zırhlı personel taşıyıcısı sıkıştı ve ilerleyemedi.

Bunun üzerine İsrail ordusu, aracı kurtarmak için başka bir Puma zırhlı personel taşıyıcısı ve iki D9 zırhlı buldozer gönderdi.

2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen D9 buldozerlerden biri, henüz belirlenmeyen bir mühimmatla vuruldu.

Saldırının ardından çıkan yangında, iki asker hayatını kaybetti.

Olayda ayrıca bir subay da hafif yaralandı.

Hayatını kaybeden askerlerden birinin adı Başçavuş Maher Khata olarak bildirilirken, diğer askerin bilgileri henüz duyurulmadı.