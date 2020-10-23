İsrail, ABD'nin BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık yaktı

İsrail basını, Tel Aviv'in ilişkilerini normalleştirdiği BAE'ye ABD'nin F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

Birleşik Arap Emirlikler geçtiğimiz ay, İsrail ile ilişkilerini normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Yapılan anlaşma Beyaz Saray'da düzenlenlenmiş, ABD Başkanı Donald Trump da törende yer almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ABD’yi ziyaret eden Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

F-35 SATIŞINA YEŞİL IŞIK YAKTI

Başbakanlık ve Savunma Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD’nin BAE’ye “bazı silah sistemlerinin” satışına Tel Aviv’in karşı çıkmayacağı belirtildi.

Yerel basın, bu açıklamayla Tel Aviv’in BAE’ye F-35 satışına yeşil ışık yaktığını aktardı.

ÖNCEKİ AÇIKLAMALARINDA KARŞI OLDUKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Netanyahu, önceki açıklamalarında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmalarına rağmen ABD’nin BAE’ye F-35 satışına karşı olduklarını söylemişti.