İsrail ateşkes anlaşmasını Gazze'de 194 kez ihlal etti

İsrail, ateşkes anlaşmasını 194 kez ihlal etti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in gerçekleştirdiği 194 ihlal arasında 'Sarı Hat'tın dışına çıkma, ilaç, tıbbi malzeme ve insani yardım maddelerinin girişini engelleme ve saldırılara devam etmenin' yer aldığını belirtti.

FİLİSTİNLİLER HEDEF ALINDI

Sevabite, Sarı Hat'tın varılan anlaşmanın ilk aşaması uyarınca İsrail ordusunun çekilmesi gereken ilk hat olduğunu ancak ordunun defalarca yerleşim yerlerine girerek bu hattın dışına çıktığını ve bunun sonucunda sivil kayıplar yaşandığını dile getirdi.

İsrail ordusunun Sarı Hat'ta yakın bölgelerdeki evlerini kontrol etmeye giden Filistinlileri hedef aldığına işaret eden Sevabite, 'hain bir saldırıya' uğramamaları için Filistinlileri bu hatta yaklaşmamaları konusunda uyardı.

YARDIM GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR

Anlaşmanın insani yardım girişiyle ilgili maddelerinin de ihlal edildiğine işaret eden Sevabite, İsrail'in yardım, ilaç ve tıbbi malzeme tırlarının tamamının girişine izin vermediğini ve hastaların çıkışı için Refah Sınır Kapısı'nı açmadığını dile getirdi.

Sevabite, anlaşma uyarınca Filistinlilerin naaşlarının enkaz altından çıkarılması için ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini ancak şu ana kadar sadece İsrailli esirlerin cesetlerini aramak için ekipman girişine izin verildiğini ifade etti.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bekleyen 6 bini aşkın insani yardım yüklü tırın girişine engel olduğunu belirten Sevabite, anlaşma uyarınca 300 bin çadır ve konteyner evin girişine izin verilmesi gerekirken bunun da ihlal edildiğini aktardı.

Sevabite, ABD Başkanı Donald Trump ve arabulucuları anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanması ve ihlallerin durması için acilen müdahaleye çağırdı.

İŞGAL VE İHLALLER DEVAM EDİYOR

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılar 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş görünse de fiiliyatta işgal ve ihlaller sürüyor.

Bu iki yıl boyunca 68 bin 865 Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin 670 kişi yaralandı.

Ölenlerin ve yaralıların çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler, Gazze’deki altyapının yüzde 90'ının tahrip olduğunu, yeniden inşa maliyetinin ise yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu açıkladı.

İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra da anlaşmayı defalarca ihlal etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre bu ihlaller sonucu 226 Filistinli öldürüldü, 600 kişi yaralandı.