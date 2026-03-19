Kabe'de, Ramazan'ın son günü yağmur altında dua edildi

Milyonlarca Müslüman için mübarek ay...

Ramazan-ı Şerif bugün yapılacak son iftar ile beraber bitiyor...

İslam dünyası gelecek olan bayram sevincini yaşarken, kutsal topraklarda da 11 Ayın Sultanı Ramazan'a veda ediliyor.

Mekke'de Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram kısmında toplanan binlerce Müslüman'ın yağmur altında dua ettiği anlar ise duygusal anlara sahne oldu.

YAĞMUR ALTINDA TAVAF

Mekke Bölge Emirliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Kabe çevresinde sağanak altında tavaf yapan ve ellerini semaya açan ziyaretçilerin yoğunluğu dikkati çekti.

"Mescid-i Haram'dan yağmurlar ve dualar" ifadesine yer verilen paylaşımda, ramazan ayının manevi atmosferi ile yağışın bereketi vurgulandı.

İSLAM DÜNYASI BU YIL AYNI GÜN BAYRAM YAPACAK

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Lübnan, Sudan, Filistin ve Kuveyt 20 Mart Cuma gününü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak ilan etmişti.

Geçtiğimiz yıl bazı ülkelerde bayram, bir gün sonra başlamıştı.