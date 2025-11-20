İsrail ateşkes dinlemiyor: Bombalanan Gazze'de yine çocuklar katledildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de İsrail katliamı ateşkese rağmen devam ediyor.

Katil İsrail askerleri Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş ailelerin sığındığı Vakıflar binasına saldırı düzenledi.

SÖZDE ATEŞKES: 10 KİŞİ DAHA KATLEDİLDİ

Düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk en az 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Sivil Savunma Birimi ekipleri, enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze Sivil Savunma Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Sözcülük açıklamasında, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'nde yaşamını yitirenler arasında bir kadın ve çocuğun olduğu da aktarıldı.

İSRAİL 'SARI HAT İÇİNE ATEŞ AÇILDI' DEDİ

Filistin basınındaki haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Zeytun ve Şucaiye mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" içindeki İsrail askerlerine ateş açıldığı ancak herhangi bir yaralı olmadığı ileri sürüldü.

İsrail ordusunun karşılık olarak Gazze genelinde "Hamas'a ait olduğunu" iddia ettiği hedeflere saldırılar düzenlediği aktarıldı.