İsrail Başbakanı Netanyahu, Savaş Kabinesi'ni feshedebilir Peş peşe istifaların ardından gözler Netanyahu'ya çevrildi. İsrail basını, "Savaş Kabinesi'ni feshetmeyi düşünüyor" diye yazdı.

AA & Ensonhaber

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üyeler Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'un istifa etmesinin ardından Savaş Kabinesi'ni dağıtmayı düşünüyor.

Mecliste 120 sandalyeden 12'sini elinde bulunduran Ulusal Birlik Partisi'nin üyeleri Gantz ve Eizenkot, Netanyahu'yu siyasi çıkarlarına hizmet eden politikalar izlemekle suçladı.

İki siyasetçi, "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulundu.

Savaş Kabinesi'ni dağıtma planları

Gantz ve Eizenkot, Netanyahu'yu Gazze'de devam eden savaşın ilan edilen hedeflerine, özellikle Hamas'ın ortadan kaldırılması ve İsrailli esirlerin geri verilmesi hedeflerine ulaşamadığı için eleştirdi.

İsrail basınından Haaretz gazetesi, gelişmeye ilişkin, "Netanyahu, Gantz'ın ayrılmasının ardından Savaş Kabinesi'ni feshetmeyi düşünüyor." dedi.

Likud dışında temsilci kalmadı

Gantz ve Eizenkot'un istifaları, Netanyahu'nun hükümeti için önemli bir tehdit oluşturmuyor. Ancak istifaları, Savaş Kabinesi'nde Netanyahu'nun Likud partisi dışında hiçbir partinin temsil edilmemesi anlamına geliyor.

11 Ekim'de kurulan Savaş Kabinesi başlangıçta Netanyahu, Gantz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı içeriyordu.

Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Eizenkot ve Şas Partisi lideri Aryeh Deri, kabinede gözlemi olarak yer alıyordu.