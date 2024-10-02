İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran saldırısıyla ilgili açıklama
AA

İran'ın füzeli saldırı düzenlediği İsrail'in Başbakanı Netanyahu'dan ilk açıklama geldi..

Sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayınlayan Netanyahu, İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti..

"İRAN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü.

"KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." ifadesini kullandı.

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FÜZELER BAŞKENT TEL AVİV'E DE İSABET ETTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Dilay Yalçınkaya Kaynak
Editör