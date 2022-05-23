İsrail basını: Türkiye, Avrupa'ya gaz iletimi konusunda istekli

İsrail gazının Avrupa'ya transferine ilişkin Türkiye'nin konumu tekrar gündem oldu. Konuyla ilgili bir Türk yetkili, "EastMed ile kıyaslandığında makul ve uygulanabilir" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Herzog'un ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, "İsrail doğalgazını ülkemizde kullanırız, kullanmanın ötesinde Avrupa’ya geçişi için de müşterek bir çalışmanın içerisine gireriz. Sayın Herzog’la da bu konular bizim gündemimizde olacak." demişti.

İsrail gazının Türkiye'den Avrupa'ya aktarılması gündemde

İki ülke arasında doğalgaz iletimi konusundaki olası iş birliği yeniden gündeme geldi.

The Times of Israel gazetesi, Ukrayna savaşının arz korkularını tetiklediği bir dönemde, Erdoğan'ın, İsrail gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakletme konusunda istekli olduğunu aktardı.

"Türkiye iş birliğine hazır"

"Türkiye, İsrail ile enerji iş birliğine hazır." denilerek, enerji güvenliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülke olarak bu tür projeleri hayata geçirme noktasında yeterli tecrübeye ve kapasiteye sahip oldukları şeklindeki açıklaması anımsatıldı.

Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girilirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceği notuna yer verildi.

"EastMed ile kıyaslandığında makul ve uygulanabilir"

Aynı haberde, "İsrail sahalarından Türkiye'ye boru hattı 1,5 milyar dolara mal olabilir. Türkiye, zorluklara rağmen İsrail ile doğalgaz projesini EastMed boru hattından daha uygulanabilir görüyor." denildi.

Bir Türk yetkili, "Bugün başlayıp yarın biten bir proje değil. Zor ama özellikle Yunanistan öncülüğündeki EastMed ile kıyaslandığında makul ve uygulanabilir." diye konuştu.



