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    İsrail basını, Türkiye ile tam normalleşmeyi yazdı

    Büyükelçiler konusundaki gelişme sonrası İsrailli medya kuruluşları, Ankara-Tel Aviv hattında oluşan atmosferi gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 16:25
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    İsrail basını, Türkiye ile tam normalleşmeyi yazdı

    Karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda anlaşan Türkiye ve İsrail, yeni bir dönemin kapısını araladı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Büyükelçilerin tekrar atanması, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli." dedi.

    İsrail merkezli medya kuruluşları, hem Ankara'dan hem de İsrail'den verilen mesajları son dakika notuyla okurlarına aktardı.

    Haaretz: Tam diplomatik ilişkiler yeniden kuruluyor

    Haaretz, "İsrail ve Türkiye, tam diplomatik ilişkileri yeniden kuruyor" dediği haberinde, Başbakan Yair Lapid'in açıklamasını paylaştı.

    Lapid'in, "Türkiye ile bağların yeniden kurulması bölgenin istikrarı için önemli bir değer. İsrail vatandaşları için büyük ekonomik önem taşıyor." dediği belirtildi.

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    Jerusalem Post: İlişkilerdeki olumlu eğilimin devamı

    "İsrail ve Türkiye tam normalleşmeye dönüyor" diyen Jerusalem Post, normalleşmenin büyükelçilerin ve başkonsolosların eski konumlarına geri dönmesini içerdiğini yazdı.

    Diplomatları eski durumuna döndürmenin, "geçen yıl içinde gelişen ilişkilerdeki olumlu eğilimin devamı” olduğu belirtildi.

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    Times of Israel: Büyükelçileri geri döndürecekler

    Times of Israel, gelişmeyi, "İsrail ve Türkiye büyükelçilerini geri döndürecek" diyerek duyurdu.

    Başbakan Lapid'in, "yıllarca süren gerilimi sona erdirmeyi amaçlayan" gelişmeyi övdüğü ifade edildi.

    Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Filistin davasından vazgeçmeyeceğiz. (Filistin meselesinde) Mesajlarımızın doğrudan büyükelçi aracılığıyla iletilmesi önemli." dediği belirtildi.

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