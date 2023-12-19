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İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu! Çok sayıda ölü var...

İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu! Çok sayıda ölü var... 7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta İsrail ordusu, bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladı. Düzenlenen saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.