İsrail, Esad'ın sarayını bombalamakla tehdit etti

Üst düzey bir kaynağa göre, İsrail güçleri, İran'ı gerekçe göstererek Şam yönetimini uyardı.

Tel Aviv ile Şam arasındaki gerginlik sürüyor.

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, son gerilimin ayrıntılarını aktardı.

Haberde, İsrail'in, Suriye rejimi lideri Esad'ın sarayını bombalamakla tehdit ettiği belirtildi.

İran uyarısı

Tehdide gerekçe olarak, Suriye topraklarındaki İran unsurlarının varlığı gösterilerek, söz konusu topraklarda Tahran ile iş birliğinin "durdurulmaması ya da azaltılmaması durumunda" saldırı tehdidinin yöneltildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili üst düzey bir kaynağa işaret edilerek, "İsrail, Esad'a, İran'ın ülkesindeki operasyonlarını örtbas etmeye devam etmemesi konusunda onu uyaran bir mesaj gönderdi." denildi.

"Esad'ın saraylarından birini vururuz"

Aynı haberde, Suriye topraklarındaki İran kaynaklı operasyonların sürmesi durumunda "İsrail savaşçılarının, Suriye'de gerçekleştireceği bir sonraki saldırıda (Esad'ın) saraylarından birini hedef alacağını söylediği" notuna yer verildi.

İddia, İsrail'in Şam Uluslararası Havalimanı'nı bombaladığı haberlerinin ardından ortaya atıldı.