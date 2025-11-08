İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal ederek 2 Filistinliyi öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkese rağmen Filistinliler öldürülmeye devam ediliyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gün içinde Gazze Şeridi'nin iki farklı bölgesinde 2 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

HAMASLI OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin "İsrail askerleri için tehdit oluşturacak şekilde yaklaştığı" ve Hamas mensubu olduğu ileri sürüldü.

Hamas ile varılan 10 Ekim'deki ateşkesin ardından İsrail askerleri Gazze'de işgal ettikleri bölgelerin bir kısmından geri çekilmişti.

'SARI HAT' ÜZERİNDEN İŞGAL POLİTİKASI DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'nin doğusuna çekilen İsrail askerleri, "Sarı Hat" olarak nitelenen noktalara konuşlanmıştı.

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek, işgali altındaki "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin doğusunda neredeyse hemen her gün yıkım operasyonları ve saldırılar yapıyor.