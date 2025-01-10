İsrail, Gazze'ye yardım operasyonlarını yine engelledi

AA & Ensonhaber

Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in gün içinde daha önce Gazze için koordinasyonu yapılmış 21 yardım operasyonundan sadece 10'una geçit verdiğini kaydetti.

Dujarric, diğer operasyonların engellendiğini belirterek, "İsrailli yetkililer BM'nin Gazze'ye yönelik yardım çabalarını engellemeye devam ediyor" dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin aynı zamanda azalan yakıt tedarikinden de derin endişe duyduğunu ifade eden Dujarric, yakıt kıtlığı nedeniyle telekomünikasyon hizmetlerinin askıya alınmak zorunda kalacağına işaret etti.

ŞİDDET DOLU TABLO

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durum hakkında da bilgi veren Dujarric, 2025'in ilk haftasında 'şiddet dolu bir tablo' ortaya çıktığını söyledi.

Dujarric, İsrail güçlerinin buralarda aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 3 Filistinliyi öldürdüğünü, 38 kişiyi ise yaraladığını bildirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de Batı Şeria'da 18 kişiyi yaraladığını kaydeden Dujarric, yıkımlar nedeniyle 50 Filistinlinin yerinden edildiğini aktardı.