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    İsrail Gazze'yi bombaladı

    İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki bir tarım bölgesine hava saldırısı düzenledi.
    • AA
    • 03.08.2020 - 03:54
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    İsrail Gazze'yi bombaladı

    Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin tarım bölgesi el-Karara, İsrail savaş uçakları tarafından roketle vuruldu.

    Söz konusu saldırı, İsrail ordusunun, pazar akşamı Gazze'den bir roket mermisinin Gazze sınırına paralel bir bölgeye fırlatıldığını ve "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamasının ardından düzenlendi.

    İsrail Gazze'yi bombaladı #1

    SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

    Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

    İsrail'in iddia ettiği saldırıyı Gazze'deki gruplardan henüz üstlenen olmadı.

    İsrail Gazze'yi bombaladı #2

    İsrail Gazze'yi bombaladı #3

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