İsrail ile Mısır, Selahaddin Koridoru için anlaşacak iddiası İsrail ordusunun, Gazze-Mısır sınırında kontrol sağlama peşinde olduğu belirtildi. Bölgenin teknolojik araçlarla kontrol edilmesi planlanıyor.

AA

İsrail ile Mısır arasında, Gazze sınırı konusundaki görüşmeler devam ediyor.

Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan İsrail ordu radyosu, iki ülkenin anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.

Anlaşma, Philadelphia Koridoru olarak da bilinen Selahaddin Koridoru'nda kontrol sağlamayı kapsıyor.

İsrail kesin nüfuz peşinde

İki ülke arasında tansiyonun yükselmesine neden anlaşmazlığa ilişkin yetkililere dayandırılan haberde, İsrail yönetiminin, Refah kentinde yaşayan nüfusun Gazze Şeridi'nin başka bölgelerine tahliye edilmeden "askeri müdahalede" bulunmayacağı sözünü verdiği ileri sürüldü.

Haberde, Refah kentindeki Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde bir başka bölgeye tahliyesinin ardından İsrail'in, Mısır ile varılması beklenen anlaşma uyarınca "Philadelphia Koridoru" üzerinde "kesin bir nüfuza" sahip olacağı savunuldu.

Teknolojik araçlarla kontrol edecekler

Tel Aviv ve Kahire yönetimlerinin "Philadelphia Koridoru"nun kontrolü üzerine anlaşmaya yakın olduğu ileri sürülen haberde, İsrail'in koridor boyunca asker bulundurmayacağı ancak teknolojik araçlar vasıtasıyla bölgeyi kontrol edeceği iddia edildi.

Refah'taki Gazzelileri tahliye etmeyi planlıyorlar

İsrail yönetiminin, bölgede saldırılarını sonlandırmasının ardından Refah kentinde bulunan 1 milyon civarındaki Gazzelinin nereye tahliye edileceğine henüz karar verilmediği aktarılan haberde, Gazze'nin kuzeyi ya da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un seçenekler arasında olduğu kaydedildi.

Körfez ülkesi inşa faaliyetlerini finanse edecek

İsrail ordu radyosu, ayrıca, Mısır'ın onaylaması durumunda Hamas tünellerini engellemek için yer altı duvarının inşa edileceğini ve söz konusu duvarın inşasının ismi açıklanmayan bir Körfez ülkesince finanse edileceğini iddia etti.

Philadelphia Koridoru'ndaki son durum

"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor.

Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

"Camp David" anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.

Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.

Hamas'ın kontrolüne geçti

Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti.

İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)