İsrail-Mısır gerilimi: Kahire'ye istihbarattan kritik ziyaret

İsrail ordusu, askerlerini Mısır ile sınırı bulunan Gazze'ye yerleştirmek istiyor.
Tel Aviv'in bu niyeti, Kahire'de tepkiyle karşılandı. İsrail, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı Mısır'a gönderdi.
ABD merkezli Axios haber sitesi, Bar'ın dün Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile görüştüğünü yazdı.
İsrail istihbarat yetkilisi Mısır'da
Bar'ın ziyaretinin İsrail'in Gazze'nin Refah kenti ve "Philadelphia Koridoru'na" (Selahaddin Koridoru) asker gönderme planlarının gündeme gelmesiyle iki ülke arasında yükselen tansiyonun ardından gelmesine dikkat çekildi.
Bölgenin geleceğini konuştular
Kamil ile Bar'ın görüşmesinde İsrail ordusunun Gazze'nin Mısır sınırına yakın bölgelerdeki saldırılarının ele alındığı ifade edildi.
Görüşmede ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölgenin geleceğine yönelik planların da gündeme geldiği aktarıldı.
Mısır karşı çıkıyor
İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı "Philadelphia Koridoru" ile Refah kentine asker göndermeyi planladığına yönelik haberlerin ardından Tel Aviv ile Kahire yönetimleri arasındaki tansiyonun yükseldiği bildirilmişti.
Tel Aviv yönetiminin, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı "Philadelphia Koridoru"nu kontrol etmek istediği, Kahire'nin ise buna karşı çıktığı aktarılıyor.
Sisi'den Netanyahu'ya ret
İsrail basını, geçen hafta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi talebini reddettiğini yazmıştı.
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