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İsrail-Mısır gerilimi: Kahire'ye istihbarattan kritik ziyaret

İsrail-Mısır gerilimi: Kahire'ye istihbarattan kritik ziyaret Şin-Bet Direktörü Bar, Mısır sınırına İsrail askeri gönderme planlarını konuşmak için bu ülkeye gitti. Bölgenin geleceğine ilişkin planların da masada olduğu belirtildi.