İsrail ile Yunanistan'dan savunma anlaşması

İki ülke arasındaki mutabakat; uçuş okulu kurulması, uçak satışı ve lojistik destek gibi maddeleri kapsıyor.

Tel Aviv ve Atina yönetimleri, geniş kapsamlı savunma anlaşması için el sıkıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın İsrail'le yapacağı 1.68 milyar dolar değerindeki 20 yıl süreli savunma anlaşmasını onayladığını açıkladı.

EN BÜYÜK SAVUNMA TEDARİĞİ

Onaylanan savunma anlaşması, iki taraf arasında şu ana kadarki yapılan en büyük savunma tedarik anlaşması olarak dikkat çekiyor.

YUNANİSTAN İÇİN UÇUŞ OKULU KURULACAK

Tarafların savunma bakanlıklarınca imzalanacak anlaşma, İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems'ın Yunanistan Hava Kuvvetleri için uçuş okulunu kurup, işletmesini de kapsıyor.

UÇAK SATIŞI, LOJİSTİK DESTEK...

Anlaşma ayrıca İsrail'in, Yunanistan'a 10 M-346 Lavi uçağı satışını, T-6 Efroni uçaklarının bakımını ve simulatörlerin, eğitimin ve lojistik desteğin sağlanmasını içeriyor.

"MÜKEMMEL İLİŞKİLERİMİZİ YANSITIYOR"

İsrail Savunma Bakanı ve koalisyon ortağı Benny Gantz, "Bu anlaşma Yunanistan ile sahip olduğumuz mükemmel ve gelişen ilişkileri yansıtıyor." dedi.

"AKDENİZ'DE İSTİKRARI TEŞVİK EDECEĞİZ"

Gantz, hem İsrail'in hem de Yunanistan'ın çıkarlarına hizmet edeceğini belirttiği anlaşmanın, her iki ülkede yüzlerce iş sağlayacağını ve Akdeniz'de "istikrarı" teşvik edecek uzun vadeli bir ortaklık olacağını savundu.