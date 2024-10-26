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İHA

İsrail’in dün gece İran’a gerçekleştirdiği saldırının yankıları sürüyor.

İsrail'in İran'ın Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki askeri tesislere düzenlediği saldırılar birçok ülke tarafından kınanırken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırı öncesine ait olduğunu iddia ettiği bazı görüntü ve fotoğraflar paylaştı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Yayınlanan görüntüde, IDF filolarında yer alan F-15 ve F-16 savaş uçaklarının İran’a düzenlenen saldırıya katılmak üzere havalandığı anlar yer aldı.

UÇAKLAR SALDIRI SONRASI İSRAİL'E GERİ DÖNDÜ

“Aralarında savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları ve casus uçakların da bulunduğu onlarca İsrail Hava Kuvvetleri uçağı İsrail'den yaklaşık bin 600 kilometre uzaklıktaki saldırılara katıldı" denilen açıklamada, uçakların saldırının ardından İsrail'e geri döndüğü belirtildi.