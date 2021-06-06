İsrail, kapalı alanlarda maske zorunluluğunu kaldırıyor

İsrail'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğu, 15 Haziran'dan itibaren kaldırılacak.

İsrail'de ilk önce açık alanlarda kaldırılan maske zorunluluğu, şimdi de kapalı alanlarda kalkacak.

Açıklamayı, İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein yaptı. Edelstein, günlük vakaların düşük seyretmeye devam etmesi halinde 15 Haziran'dan itibaren kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun uygulanmayacağını belirtti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, nüfusuna oranla dünyada en fazla COVID-19 aşısı yapılan ülke konumunda bulunuyor.

AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTI

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana COVID-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 455 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 137 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ocak 2021'de 84 bini aşan aktif vaka sayısı aşılama sayesinde 216'ya düşerken, geçen hafta günlük vaka sayısı da çoğunluğu yurt dışından dönen kişiler olmak üzere 20'nin altına inmişti.