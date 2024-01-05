İsrail-Lübnan gerilimi: AB dış politika şefi Borrell, ziyaret kararı aldı Borrell, iki ülke sınırında artan çatışmaların ardından Lübnan Başbakanı Mikati ve Dışişleri Bakanı Buhabib ile görüşecek. Temasları sırasında Borrell, diplomatik çaba vurgusu yapacak.

AA & Ensonhaber

İsrail, Lübnan'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi, düzenlediği suikast sonucu öldürdü.

İnsansız hava aracıyla yapılan saldırı sonrası iki ülke arasındaki sınırda yaşanan çatışmalar şiddetlendi.

Karşılıklı saldırıların, daha geniş alanda bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceğinden endişe ediliyor.

Lübnan'a ziyaret kararı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 5-7 Ocak'ta Lübnan'ı ziyaret etme kararı aldı.

AB'den yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib dahil üst düzey yetkililerle görüşeceği belirtildi.

Borrell'in ziyaretinde, Gazze'deki durum ve bu durumun bilhassa İsrail-Lübnan sınırı olmak üzere bölgesel etkilerinin, gerilimin tırmanmasından kaçınmanın önemi ve sivillere insani yardımın sürdürülmesi gibi konuların ele alınacağı aktarıldı.

Diplomatik çaba vurgusu yapacak

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: