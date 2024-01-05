İsrail-Lübnan gerilimi: AB dış politika şefi Borrell, ziyaret kararı aldı

İsrail, Lübnan'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi, düzenlediği suikast sonucu öldürdü.
İnsansız hava aracıyla yapılan saldırı sonrası iki ülke arasındaki sınırda yaşanan çatışmalar şiddetlendi.
Karşılıklı saldırıların, daha geniş alanda bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceğinden endişe ediliyor.
Lübnan'a ziyaret kararı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 5-7 Ocak'ta Lübnan'ı ziyaret etme kararı aldı.
AB'den yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib dahil üst düzey yetkililerle görüşeceği belirtildi.
Borrell'in ziyaretinde, Gazze'deki durum ve bu durumun bilhassa İsrail-Lübnan sınırı olmak üzere bölgesel etkilerinin, gerilimin tırmanmasından kaçınmanın önemi ve sivillere insani yardımın sürdürülmesi gibi konuların ele alınacağı aktarıldı.
Diplomatik çaba vurgusu yapacak
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Yüksek Temsilci, İsrail, Filistin ve bölgede kesin ve kalıcı bir çözüm sağlanması için koşulların yaratılmasına yönelik bölgesel liderlerle diplomatik çabaların artırılmasının önemini bir kez daha vurgulayacaktır.
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