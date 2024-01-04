İsrail'in Lübnan'a saldırıları, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırıyor Gazze ve Lübnan'a saldırılar sonrası yaşanan gerilim, bu kez Irak'ın başkenti Bağdat'a sıçradı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, karışıklığın ortasında İsrail'e gitmeye karar verdi.

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ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye saldırıları bölgede tansiyonu yükseltirken, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen saldırı sonrası gerilim yeni bir boyut kazandı.

Lübnan'daki Hizbullah, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikast sonrası "Cezasız kalmayacak" mesajı verdi.

Hizbullah, Aruri'nin öldürülmesinden sonra Lübnan'ın güneyinde aralarında yerel bir liderin de bulunduğu dört savaşçının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail sınırında saldırı

Hizbullah'a yakın bir kaynak, AFP'ye yaptığı açıklamada, dört savaşçının İsrail sınırı yakınındaki Nakura'da öldürüldüğünü söyledi. İçlerinden birinin hareketin yerel lideri olduğu kaydedildi.

Lübnan basını, İsrail uçaklarının "Nakura'nın merkezine baskın düzenleyerek bir evi yok ettiğini ve çevredeki evlere zarar verdiğini" aktardı.

Bağdat'ta İran destekli milis lideri öldürüldü

Bölgede gerginlik artmaya devam ederken, İran destekli milislerin Bağdat'ın merkezindeki lojistik destek karargahına düzenlenen hava saldırısında üst düzey bir milis komutanı öldürüldü.

Irak ordusunun kontrolü altında olan milislerden oluşan koalisyon, "Müştak Taleb el-Saidi, acımasız Amerikan saldırganlığının bir sonucu olarak öldürüldü." dedi.

Irak: Egemenliğimiz ihlal edildi

Irak'taki başbakanlık ofisi, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun, Irak güvenlik gücüne yönelik "haksız" saldırının sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Açıklamada, "Saldırı, tehlikeli bir tırmanıştır ve Irak'ın egemenliğini ihlal etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Blinken'ın dikkat çeken İsrail ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu turunun böyle bir dönemde gerçekleştirilmesi göze çarpıyor.

İsmi açıklanmayan üst düzey ABD'li bir yetkili, Blinken'ın perşembe günü İsrail'i de kapsayan Orta Doğu turuna çıkacağını söyledi.

Aynı yetkili, ABD diplomatik elçisi Amos Hochstein'ın da "İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasındaki gerilimi yatıştırmak" amacıyla İsrail'e gideceğini bildirdi.