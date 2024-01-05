İsrail, Lübnan'la savaş sinyali verdi: Çok güçlü hazırlık durumundayız Genelkurmay Başkanı Halevi, "Kuzeyde çok güçlü bir hazırlık durumundayız" dedi. Hazırlık seviyesinin zirvede olduğunu belirten Halevi, "Her alanda savaşa hazırız" ifadesini kullandı.

AA

İsrail, Lübnan ile gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulunmaya ve eylemlere imza atmaya devam ediyor.

Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırında savaş ihtimaline işaret ederek, hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını söyledi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Lübnan sınırını ziyaret eden Halevi, üst düzey askeri yetkililerle bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Kuzeyde çok güçlü bir hazırlık durumundayız"

Halevi, Hizbullah ile çatışmaların devam ettiği Lübnan sınırındaki duruma ilişkin şöyle dedi:

Benim izlenimime göre kuzeyde çok güçlü bir hazırlık durumundayız. Burayı çok ziyaret ediyorum, hazırlık seviyesinin zirvede olduğunu düşünüyorum.

"Her alanda savaşa hazırız"

İsrail güçlerinin her alanda savaşa hazır olduklarını belirten Halevi, on binlerce sivilin öldürüldüğü Gazze'de yalnızca Hamas'la mücadeleye odaklandıklarını iddia etti.

Halevi, savaşa yol açan zorlu koşullara rağmen bunun aslında ülkenin kuzeyinde ve güneyindeki durumu çok önemli şekilde değiştirecek bir fırsat olduğunu söyledi.

"Sınırlara çok daha fazla güç yerleştireceğiz"

İsrail'in rutin "savunma" uygulamalarında değişiklik yapacağını askeri yetkililere aktaran Halevi, "En azından önümüzdeki yıl sınırlara çok daha fazla güç yerleştireceğiz." dedi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 28 Lübnanlı sivil ve 129 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre ise 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

İsrail'den Aruri'ye suikast

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden kontrollü çatışmaların topyekün savaşa dönebileceği endişelerine yol açmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)