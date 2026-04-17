Tahran’da kadınlardan askeri geçit töreni

İran’ın başkenti Tahran’da, “Can Feda” kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen geçit töreni, kentte geniş yankı uyandırdı. ABD ve İsrail’e karşı ülke savunmasına hazır olunduğu mesajı verilen organizasyon, görsel unsurlarıyla dikkat çekti.

KORTEJDE ASKERİ UNSURLAR VE SLOGANLAR

“Can Feda Kızları’nın Geçit Töreni” adıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, kortej halinde yürüdü.

Gösteride, araçların üzerine yerleştirilen çift namlulu uçaksavarlar, ağır makineli tüfekler ve çok namlulu roketatar sistemleri sergilendi. Katılımcılar, İran ve Hizbullah bayrakları taşıyarak sloganlar attı.

KADIN VE ÇOCUKLARIN YOĞUN KATILIMI

Etkinliğe kadınlar ve çocuklar geniş katılım sağladı. Bazı kadınlar askeri üniforma giyerken, bazı çocuklar da kortejde araçların üzerinde yer aldı.

Gösteride ayrıca İran dini liderleri Ali Hamaney ve Mücteba Hamaney’in fotoğrafları taşındı.

SİYASİ MESAJLAR VE ANMA TEMASI

Yürüyüş boyunca İsrail karşıtı sloganlar atıldı ve çeşitli konuşmalar yapıldı.

Bazı katılımcıların, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği belirtilen çocuklara ait posterler taşıdığı görüldü.

"CAN FEDA" KAMPANYASI NEDİR

İran’da son dönemde öne çıkan “Can Feda” kampanyası, ülke savunmasına destek ve toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçlayan bir seferberlik hareketi olarak tanımlanıyor.

Kampanyaya ilişkin paylaşılan verilere göre, toplumun farklı kesimlerinden katılım sağlanırken başvuruların milyonları bulduğu ifade ediliyor.