ABD basını yazdı: İran ile 'nakit karşılığı uranyum konsepti' görüşülüyor

Orta Doğu'da barış diplomasisi...

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkes anlaşması ile silahlar bir süreliğine de olsa sustu.

Anlaşma sonrası müzakere masası yeniden kurulurken Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan ilk görüşmeden sonuç alınamadı.

ABD BASININDAN OLAY İDDİA

İkinci görüşmenin ne zaman olacağı belirsizliğini korurken ABD Basınından Axios'tan dikkat çeken bir iddia geldi.

Gazete, arka kapı görüşmelerinin devam ettiğini ve hız kazandığını yazdı.

VER URANYUMU AL DONDURULMUŞ VARLIKLARI

Axios'a göre, iki ABD'li yetkiliye atıfta bulunarak, üç sayfalık bir plan ABD-İran barış görüşmelerinin merkezinde yer alıyor.

Görüşmede her iki tarafın da ele aldığı planın bir unsuru, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmesi karşılığında 20 milyar dolar dondurulmuş İran fonunun serbest bırakılması olarak bildiriliyor.

ABD'DEN GELEN İLK TEKLİF

Habere göre ayrıca müzakere sürecinin daha önceki aşamalarında ABD 6 milyar doların serbest bırakılmasını teklif etti.

İranlılar ise bu öneriye 27 milyar doların serbest bırakılmasını talep ederek karşılık verdi.

TRUMP: BÜTÜN URANYUMU ALACAĞIZ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında bu iddiaları yalanladı.

ABD Başkanı, "ABD, harika B2 Bombardıman Uçaklarımız tarafından yaratılan tüm Nükleer “Toz”u alacak. Hiçbir para el değiştirmeyecek." dedi.

MÜZAKERELERİ TIKAYAN KONULAR

ABD basını daha önce müzakereleri kitleyen 3 ana konunun olduğunu yazmıştı.

Bu konuların Hürmüz Boğazı, uranyum zenginleştirme talebi ve İran'ın dondurulmuş varlıkları olduğu belirtilmişti.