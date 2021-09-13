İsrail-Mısır arasında 2011'den bu yana bir ilk

İsrail-Mısır arasında 2011'den bu yana bir ilk

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah es-Sisi, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah es-Sisi, Mısır'ın turizm kentlerinden Şarm El Şeyh kentinde İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşme gerçekleştirdi.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINDI

Mısır Cumhurbaşkanlığı görüşmeden önce yaptığı açıklamada, iki ismin barış sürecini canlandırma çabaları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağını duyurmuştu.

SON GÖRÜŞME 2011'DE YAPILDI

Öte yandan Mısır topraklarında Mısır Cumhurbaşkanı ve İsrail Başbakanı arasındaki son görüşme, Hüsnü Mübarek'in Benyamin Netanyahu'yu kabul ettiği 2011'de gerçekleştirilmişti.