İsrail ordusu, İran'a hava saldırısının görüntülerini paylaştı

Orta Doğu'da sıcak saatler...

İsrail, ABD ile koordineli olarak İran'a yönelik öncü bir saldırı başlatıldığını duyurdu.

İran hava sahası saldırılar sonrası tamamen kapatılırken yapılan duyuruda, İranlı vatandaşların sığınaklara geçmesi istendi.

SALDIRIYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından İran'a yönelik saldırıların görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde hava saldırılarında ağır silahların kullanıldığı görüldü.

TRUMP'TAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NA ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump ise kendi sosyal medya platformu 'Truth Social' üzerinden yayımladığı bir videoda, İran Devrim Muhafızları’nı silah bırakmaya çağırdı.

Trump, "Silahlarınızı bırakın. Tam dokunulmazlıkla adil biçimde muamele göreceksiniz ya da kesin ölümle karşılaşacaksınız." ifadelerini kullandı.

İRAN KARŞI SALDIRI BAŞLATTI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.

Bu açıklamadan dakikalar sonra ise misilleme başladı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, İran’dan (misilleme) füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.