İsrail Ordusu: İran’da 30’dan fazla hedef vuruldu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İran’ın batı ve orta bölgelerinde belirlenen askeri hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, hava savunma sistemleri, füze rampaları, rejime ait hedefler ve askeri komuta merkezleri dahil olmak üzere 30’dan fazla noktanın vurulduğu belirtildi.

IDF açıklamasında, İran yönetimi “terör rejimi” olarak nitelendirilerek, İsrail’e yönelik tehditler sona erene kadar operasyonların süreceği kaydedildi.

KUM BÖLGESİNDEKİ FÜZE SAHASI HEDEF ALINDI

IDF’nin günün erken saatlerinde yaptığı bir diğer bilgilendirmede, İran’ın merkezindeki Kum bölgesinde bulunan bir füze fırlatma sahasının vurulduğu ifade edildi. Saldırının, yüzlerce kilo patlayıcı taşıyabildiği belirtilen Ghadr H-1 balistik füzelerinin depolandığı bir tesisi hedef aldığı öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu saldırının İran’ın olası misilleme kapasitesini önemli ölçüde zayıflattığı savunuldu.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

IDF ayrıca, İran Hava Kuvvetleri’ne ait unsurların hedef alındığını ve İran Savunma Bakanlığı’ndan 7 üst düzey yetkilinin saldırılarda hayatını kaybettiğini ileri sürdü.