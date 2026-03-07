İsrail ordusundan sosyal medya uyarısı: İran misillemelerini paylaşmayın

İsrail, ABD desteğiyle İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası İran'dan gelen misillemelere karşı koymaya çalışıyor.

İsrail'in zorlandığı bir diğer konu da sosyal medya..

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, vatandaşların sosyal medyada paylaşımlarına özen göstermesi istendi. Ordunun uyarısında, İran’ın misillemelerinde hedef alınan bölgelerin görüntülerinin yayınlanmasının “düşman” tarafından takip edildiği ifade edildi.

GEÇMİŞTE DE BENZER UYARILAR YAPILDI

Açıklamada, haziranda 12 gün süren çatışmalar sırasında da İsrail’de basın ve sosyal medyada sansür uygulandığı hatırlatıldı. Bu adımın, güvenlik risklerini en aza indirmeye yönelik olduğu vurgulandı.