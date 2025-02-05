İsrail rahatsız: Türkiye, Suriye'deki en etkin ülke oldu

Haber Merkezi

Türkiye'de dün önemli bir görüşme vardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Önemli mesajların verildiği görüşmede toprak bütünlüğü ve güvenlik stratejilerinde iş birliği vurgusu yapıldı.

Erdoğan ve Şara görüşmesini tüm dünya yakından takip etti.

İSRAİLLİ BAKAN MOLDOVA'DA TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

13 yıllık iç savaştan sonra tutumunu hiç değiştirmeden muhaliflerin yanında duran Türkiye'nin yeni yönetimle ilişkileri başta İsrail olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız etti.

İsrail, Moldova'nın başkenti Kişinev'de büyükelçilik açan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştü.

Saar'ın burada yaptığı konuşmada gündemi Suriye ve Türkiye oldu.

"SURİYE YAKINDAN İZLENMELİ"

Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine ve nüfuzuna dikkat çeken Saar, ülkesine ve müttefiklerine uyarıda bulundu.

Saar şöyle konuştu:

“Şam’daki yeni hükümet cihatçılardan ve İslamcılardan oluşuyor. Şu anda ekonomiye, yönetime ve uluslararası meşruiyet kazanmaya odaklanıyor ve bu nedenle daha çekingen bir yaklaşım benimsiyor. Humeyni’nin 1979’da İran’da yaptığı devrim de dahil olmak üzere iktidara gelen pek çok İslamcı hareket için bu durum geçerli olmuştur. Ancak faaliyetlerinin yakından izlenmesi tavsiye edilir.

"EN BÜYÜK ETKİYE TÜRKİYE SAHİP"

Yeni rejim üzerinde en büyük etkiye Türkiye’nin sahip olduğu açıktır. Bizim için en önemli şey güvenliğimizi korumaktır. İran tehdidi en acil olanıdır.

"TÜRKİYE'YE DİKKAT ETMELİYİZ"

Türkiye’nin bölgedeki eylemlerine dikkat etmek önemlidir. Türkiye şu anda Suriye’deki en baskın ülke ve bölgede Sünni İslam’ın lideri olmayı hedefliyor.”