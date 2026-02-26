Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 8. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı devam ediyor.

Bu kapsamda programın 8. bölümü de sabah saatlerinde yayınlandı.

Yayınlanan bu bölüm, oruca dair farklı pencereler açıyor.

"İLİŞKİNİN NİTELİĞİNE ODAKLANACAĞIZ"

"Bizim nesneyle, sahip olduklarımızla kurduğumuz ilişkinin niteliğine odaklanacağız. Ne kadar çok şeyin sahibi olduğumuza değil. Ertelediğine kavuştuğunda onu da erteleyeceksin. Daha da bir büyük için elde ettiğin daha büyüğü küçük göreceksin. Ona da ulaşırsan, bir başka büyüğe göre onu da küçük göreceksin." diyen Demirci, sohbetine şöyle devam etti;

"KİBİR İNSANIN KİRİDİR"

Zekat arınma demektir. Sakın kendini mülkün maliki sanma, onunla gururlanma, kibirlenme. Kibir insanın en korkunç kiridir. Kibir, insanı Rabbinden uzaklaştırır. Üstelik Rabbinin verdikleriyle ondan uzaklaşırsın.



Talihsizliğe bak ona yakınlaşacakken. Diyor ki, ben seni bu kirden kollamaya çalışıyorum. Allah öyle söylüyor. Yılda bir o da zengin Müslümanlara. Konu mal mülkse tebessümü ne zaman sadaka olarak vereceğiz.