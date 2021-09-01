İsrail ve ABD donanmalarından Kızıldeniz'de ilk kez ortak tatbikat

İsrail ve ABD donanmaları Kızıldeniz'de ilk kez ortak tatbikat gerçekleştirdi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de ABD Donanmasının Beşinci Filosu ile savunma ve kurtarma senaryolarını içeren ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi.

DENİZ TİCARET YOLLARININ KORUNMASINI TEŞVİK ETMEK AMAÇLANDI

Açıklamada, kuvvetler arasındaki işbirliğinin, bölgesel istikrar için deniz ticaret yollarının korunmasını teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

"STRATEJİK BİR ORTAKLIKTIR"

İsrail Deniz Kuvvetlerinde Tuğgeneral Daniel Hagri yaptığı açıklamada, "Beşinci Filo ile ortaklık, bölgenin güvenliği ve İsrail'in güvenliği için stratejik bir ortaklıktır. Bu tatbikatlar, terör eylemlerini önlemek için denizcilik alanında savunma ve güvenlik çemberlerini genişletecek ve artıracak iş birliğinin başlangıcıdır" dedi.