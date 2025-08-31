İsrail Yahud Ajansı Başkanı'nın gözaltı korkusu: Güney Afrika seyahatini iptal etti

İsrail Yahudi Ajans'tan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun "Gazze Tümeni'nde" daha önce komutanlık yapmış Yahudi Ajansı Başkanı Almog, hakkında gözaltı kararı verilebileceği korkusuyla Güney Afrika ziyaretini iptal etti.

İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika'daki Filistin destekçisi aktivistlerin Almog'a ilişkin gözaltı kararı aldırabileceği endişesinin seyahatin iptal edilmesinde etkili olduğu belirtildi.

İNGİLTERE'DE UÇAKTAN İNMEMİŞTİ

Gazze'de savaş suçları işlediği gerekçesiyle 2005 yılında İngiltere'de hakkında gözaltı kararı çıkartılan Almog, gözaltına alınmamak için uçaktan inmemişti.

İspanya Ulusal Mahkemesi de 2009'da Hamas yetkilisi Salah Şehade'nin ailesiyle birlikte öldürülmesine ilişkin Almog ve diğer İsrailli yetkililer hakkında soruşturma yürütmüştü.

Eski Tümgeneral Almog, İsrail ordusundan 2003 yılında emekli olmuştu.

İSRAİLLİ ASKERLERİN YURT DIŞINDA GÖZALTI KORKUSU

Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail askerleri, son dönemde gittikleri ülkelerde hoş karşılanmama ve gözaltına alınma tehditleriyle karşı karşıya kalıyor.

Yaptıkları insanlık dışı uygulamaları aylardır sosyal medya hesaplarından "korkusuzca" paylaşan ve kendi kimliklerini "ifşa eden" İsrail ordusu mensupları, tatil ya da farklı amaçlarla gittikleri ülkelerde insan hakları aktivistleri tarafından sık sık protestolara maruz kalıyor.

BELÇİKA, 2 İSRAİLLİ ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERMİŞTİ

İsrail askerlerinin Gazze'den paylaştığı video ve fotoğrafları toplayıp, dünya çapında yargılanmaları için girişimlerde bulunan Hind Receb Vakfının yürüttüğü mücadele kapsamında son olarak 21 Temmuz 2025'te Belçika'da iki İsrail askeri hakkında gözaltı kararı verilmişti. Belçika Federal Polisi, Boom kasabasındaki Tomorrowland Festivali'nde iki İsrail askerini gözaltına alıp sorgulamıştı.

GÜNEY AFRİKA'NIN İSRAİL'E KARŞI AÇTIĞI İNSAN HAKLARI DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

UAD, 26 Ocak 2024'te açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım fiillerinin işlenmesini önlemek için, Gazze'ye temel hizmetler ve insani yardımın sağlanması ve soykırım delillerinin yok edilmesini önlemek için etkili ve acil tedbirler alınmasına hükmetmişti.

İsrail'in bu tedbir kararlarına uymaması üzerine Güney Afrika, aynı yıl 6 Mart ve 10 Mayıs'ta yaptığı başvurularda UAD'den acilen yeni tedbirlere hükmedilmesini talep etmişti.

UAD, 28 Mart ve 26 Mayıs 2024'te aldığı kararlarda, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve insani yardımların Filistinlilere ulaşmasının sağlaması için ek tedbirlere hükmetmişti.