İsrail, yüzlerce Filistinlinin sığındığı çok katlı bir binayı yerle bir etti İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu çok katlı binayı bombaladı. Bina saldırının etkisiyle yerle bir olurken can kaybı ya da yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.