Abone ol: Google News

İsrail, yüzlerce Filistinlinin sığındığı çok katlı bir binayı yerle bir etti

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu çok katlı binayı bombaladı. Bina saldırının etkisiyle yerle bir olurken can kaybı ya da yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 05.09.2025 16:04

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor..

İsrail'in işgal kararından sonra saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR 

Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor.

Gazze'de son 24 saat içinde 69 sivilin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı, 64 bin 300’e yükseldi. 

İsrail son olarak, Gazze kentinin batısında yer alan bir binayı hedef aldı. 

YÜZLERCE FİLİSTİNLİNİN SIĞINDIĞI BİNA HEDEF ALINDI

Yüzlerce Filistinlinin sığındığı "Müşteha" adlı çok katlı binanın, İsrail ordusunun hava saldırısına maruz kaldığı aktarıldı.

CAN KAYBI YA DA YARALI SAYISINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ 

Binanın saldırının etkisiyle yerle bir olduğu ve bölgeden dumanlar yükseldiği ifade edilirken olaya ilişkin can kaybı ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi.

İSRAİLLİ PROVOKATİF BAKANDAN TEHDİT 

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Dünya Haberleri