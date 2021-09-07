İsrail'de, Gilboa Hapishanesi'nden firar eden 6 Filistinlinin kaçışı sonrası, insanlar sokakta tatlı dağıtarak kutlama yaptı.

6 Filistinlinin, İsrail'de hapishaneden kaçması ülke gündeminde birinci sıraya oturarak, konuşulmaya devam ediyor.

Filistinli 6 tutuklu bu sabah, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

10 METRELİK TÜNEL KAZDILAR

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın, cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

Firari mahkumların, kaçak telefon kullanarak hapishane dışındaki kişilerle irtibat kurduğu ve kaçış operasyonu için onları bekleyen bir aracın olduğu" öğrenildi.

"FİLM GİBİ"

Gilboa Hapishanesi'nin İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olduğu, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004 yılında açıldığı ifade ediliyor.

İsrailli güvenlik uzmanı Yossi Melman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filmlerdeki gibi. Bu ilk kez de olmuyor. Temmuz 1958'de de mahkumlar tarafından isyan başlatılmış, çıkan olaylarda 66 mahkum kaçmıştı. 11 kişi ve iki gardiyan hayatını kaybetmişti. Sonra hepsi yakalanmıştı." ifadesini kullandı.

"BÜYÜK BİR İSTİHBARAT HATASI VAR"

Hapishaneler İdaresinden bir yetkili, "büyük bir güvenlik ve istihbarat hatası var" dedi.

Olay sonrası sokaklara inen Filistinli vatandaşlar, firar eden 6 Filistinli için tatlı dağıtarak kutlama yaptı.

İsrail'de 6 Filistinli hapishaneden kaçınca sokakta tatlı dağıtıldı VİDEO

