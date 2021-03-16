Nüfusun tamamı ilk doz olarak aşılanan İsrail'de normal hayata geçiş yapmaya başladı.

Koronavirüsün etkilerini azaltmak için bütün dünyada aşı seferberliği başladı. Hastalıkla mücadelede en etkili yöntem olan aşı virüse karşı etkin koruma sağlıyor.

20 Aralık'ta aşılamaya başlayan İsrail, ülkenin neredeyse tamamına ilk doz aşılama yapmayı başardı.

MASKELER ÇIKARILDI

Yapılan aşılama programıyla birlikte koronavirüs önlemleri de bir hayli esnetildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan İsrailliler maskeleri de yer yer takmamaya başladı.

Ülkede eğlence mekanlarında sosyal aktiviteler düzenlenirken, İsrail halkı kutlamalar yaptı.

İsrail'de aşılama tamamlanınca normal hayata dönüş başladı İZLE

