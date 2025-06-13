İran’ın Natanz tesisinde radyoaktif kirlenme tespit edildi

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Son dakika bilgisine göre; Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın Natanz tesisinde radyoaktif kirlenme tespit edildiğini duyurdu.

İSFAHAN VE FORDO İÇİN BİLGİ İSTENDİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'da hedef aldığı İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislerle ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini ve bu konuda İranlı yetkililerle temasa geçtiklerini açıkladı.

Ajansın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre Grossi, “UAEA, İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislere ilişkin gelen raporların farkındadır ve bu tesislerin etkilenip etkilenmediğine dair İran’dan resmi bilgi talep etmektedir” ifadelerini kullandı.