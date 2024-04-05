İsrail'de halk, stok yapmak için marketlere koştu Saldırı ihtimali üzerine marketlere akın eden İsrailliler, temel ihtiyaçlardan satın aldı. Bir markette ortaya çıkan kaos görüntüleri, yaşananların özeti niteliğindeydi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesini saldırıyla hedef aldı.

Konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen saldırı sonucu İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesine sahip 7 kişi öldü.

7 Ekim'den bu yana çalkantılı günlerden geçen İsrail'de halk, bu saldırı üzerine paniğe kapıldı.

Marketlerde alışveriş paniği

İsrailliler, İran'ın olası füze saldırılarıyla ilgili endişelerin gölgesinde marketlere akın etti. Paniğe kapılan halk; yiyecek, içecek, tuvalet kağıdı ve su stoklamak için alışveriş yaptı.

Yoğunluğa neden oldular

İsrail basını, bir markette ortaya çıkan manzarayı aktardı. Müşterilerden biri, "Çok korkunç. Bizi sakinleştirmeye çalıştılar ama çoktan alışverişi yapmıştık." dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, halkın sakin olması için çağrıda bulunduğu belirtildi.

Cenaze töreninde ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı

Bu arada İran'ın başkenti Tahran'da "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında İran'ın Şam konsolosluğuna yapılan saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu askerleri için de cenaze töreni düzenlendi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'ın Firdevsi Meydanı'nda düzenlenen törene çok sayıda İranlı katıldı. Törende ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.