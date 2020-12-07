İsrail'de koronavirüs aşısının uygulaması bu ay başlayacak

Pfizer ile BioNTech'in ürettiği aşıdan 4 milyon doz alacak olan İsrail, aşılama için hazırlıklara başladı.

İsrail'de sağlık kuruluşları, aralık ayından itibaren her gün on binlerce kişiyi koronavirüse karşı aşılamaya hazırlanıyor.

ABD merkezli Pfizer ile Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşısının ilk teslimatında 4 milyon doz bulunacağı, bunun da 2 milyon kişi için yeterli olacağı belirtildi.

İSRAİL'DE AŞILAMA HAZIRLIKLARI

Haaretz'in haberine göre, daha önce ilk gönderiye ilişkin tahminlerin yalnızca 200 bin doz olduğu belirtildi. Aşılamanın bu ayın sonuna doğru başlayacağı belirtildi.

MODERNA'DAN 6 MİLYON DOZLUK ALIM

İsrail'in Moderna ile imzaladığı anlaşma kapsamında ise 2021 yılında planlanan 2 milyon doz alımının 6 milyona çıkarılacağı belirtildi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

İsrail'de şimdiye kadar 345 bin 201 vaka görülürken, 2 bin 917 kişi hayatını kaybetti.

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