İsrail’de sürücü mağazaya daldı: 2 yaralı

83 yaşındaki sürücünün aracıyla bir mobilya mağazasına dalması sonucu 2 kişi yaralandı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İsrail’in Akdeniz kıyısında yer alan Nehariya kentinde 83 yaşındaki sürücünün aracıyla mobilya mağazasına dalması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralıların 82 yaşındaki bir erkek ve 70 yaşındaki bir kadın olduğu aktarıldı.

Yaralılar Celile Tıp Merkezi'ne sevk edilirken, sürücünün ise kazanın ardından gözaltına alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza anı mağazada bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İsrail’de 83 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı VİDEO