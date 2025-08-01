İsrail'de tepki çeken kamuoyu yoklaması: Gazze'de kıtlık olmadığını iddia ettiler

Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail, aynı zamanda bölgeye gıda yardımlarının girişine de izin vermiyor.

Gazze'de açlığa bağlı ölümler ise her geçen gün artıyor...

İSRAİL'DE HALKIN YÜZDE 47'Sİ GAZZE'DE KITLIK OLMADIĞINI İDDİA EDİYOR

Maariv gazetesinde yayımlanan Lazar Araştırma Enstitüsü’nün kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, halkın yüzde 47’si Gazze’de kıtlık olmadığını iddia ederken yüzde 41’i insani krizin varlığını kabul ediyor, yüzde 12’si ise konuya ilişkin fikri olmadığını beyan etti.

YÜZDE 18'İ BU DURUMU UMURSAMIYOR

Gazze’de insani kriz olduğunu kabul edenlerden yüzde 23’ü Gazze’deki insani krizin oluşturduğu durumdan endişe duyduğunu, yüzde 18’i ise umursamadığını kaydetti.

511 kişinin katılımıyla 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmanın yüzde 4,4 hata payına sahip olduğu belirtildi.

Kamuoyu araştırması, İsrail’in şiddetli saldırının yanı sıra uyguladığı ambargoyla Gazze Şeridi'nde insanlık tarihinin en ağır insan yapımı krizlerinden birinin yaşandığı dönemde yapıldı.

GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk, en az 154 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 2 MİLYONA ULAŞTI

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği vurgulanıyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

TOPLAM CAN KAYBI 60 BİN 239'A YÜKSELDİ

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.