Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Açe bölgesine bağlı Simeulue Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssünün Sinabang kasabasının yaklaşık 65 kilometre güneydoğusunda ve okyanus içerisinde olduğunu açıkladı. Depremin derinliği yaklaşık 26,2 kilometre olarak ölçüldü.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin 13 kilometre derinlikte ve 6,4 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu.

OLUMSUZ İHBAR YAPILMADI

Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılmadı. Yetkililer, depremin can veya mal kaybına yol açmadığını açıkladı.

Deprem bölgedeki yerleşimlerde kısa süreli paniğe yol açsa da, herhangi bir acil durum bildirimi gelmedi.