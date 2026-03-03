Trump: ABD’nin mühimmat stokları dolu, büyük bir zafere hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ordusunun mühimmat stoklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta ve üst-orta segment silah stoklarının en üst seviyede olduğunu ifade eden Trump, bu kategoride neredeyse sınırsız bir tedarik kapasitesine sahip olduklarını öne sürdü. ABD’nin mevcut askeri envanterinin uzun süreli operasyonları sürdürebilecek düzeyde olduğunu savundu.

Üst segment silahlarda da güçlü bir kapasite bulunduğunu kaydeden Trump, ancak bu alanda hedeflenen seviyeye henüz tam olarak ulaşılmadığını belirtti. Yüksek nitelikli bazı ekipmanların müttefik ülkelerde ABD adına depolandığını ifade etti.

BIDEN'A UKRAYNA ELEŞTİRİSİ

Trump açıklamasında, eski ABD Başkanı Joe Biden’ı Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlar nedeniyle eleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky hakkında da göndermede bulunan Trump, Biden yönetiminin yüz milyarlarca dolarlık kaynağı Ukrayna’ya aktardığını ve bu süreçte ABD stoklarının yenilenmesinin ihmal edildiğini iddia etti.

Trump, ilk başkanlık döneminde ABD ordusunu yeniden güçlendirdiğini savunarak, bu süreci sürdürdüğünü belirtti.

"ABD GÜÇLÜ VE ZAFERE HAZIR"

ABD’nin askeri kapasitesine vurgu yapan Trump, stokların dolu olduğunu ve ülkenin “güçlü ve büyük bir zafer kazanmaya hazır” olduğunu ifade etti.

Trump’ın açıklamaları, Washington’da savunma harcamaları ve dış politika tartışmalarının sürdüğü bir dönemde geldi.