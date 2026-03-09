İsrail'den Beyrut’ta Dahiye bölgesine hava saldırıları

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği hava saldırıları 2 Mart’tan bu yana devam ederken Beyrut’un Dahiye bölgesinde, patlama sesleri ve siyah dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Dahiye bölgesine yönelik hava saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının 2 Mart’ta başlattığı operasyonlarda bölgeden siyah dumanlar yükseldi ve patlama sesleri duyuldu.
İHA'LAR İLE HİZBULLAH HEDEFLERİ VURULUYOR
İsrail’e ait insansız hava araçları, Beyrut üzerinde alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor. İsrail ordusu, saldırıların Hizbullah altyapısını hedef aldığını belirterek Beyrut’ta Karz-ı Hasen finans kuruluşuna ait şubeleri hedef aldığını duyurdu.
LÜBNAN'DAN ATILAN FÜZELERE MİSİLLEME
İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığını tespit ettiklerini açıklamış ve ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından hava saldırılarını başlatmıştı. Operasyonlar, havadan ve denizden yoğun şekilde sürerken, kara işgalinin genişletileceği belirtilmişti.
CAN KAYIPLARI ARTIYOR
Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, 2 Mart’tan bu yana yaşanan saldırılarda ölü sayısının 394’e, yaralı sayısının ise 1.130’a yükseldiğini açıkladı. Bölgede sivil halkın büyük kısmı, güvenlik nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.