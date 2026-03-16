İsrail'den İran'ın 3 kentine yeni hava saldırısı

İsrail ordusu, İran'ın Tahran, Şiraz ve Tebriz kentlerine yeni saldırı başlattığını duyurdu.
İsrail'in, ABD desteği ile İran'a başlattığı saldırılar devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran yönetiminin altyapı tesislerinin hedef alındığı ileri sürüldü.
3 KENTTE YÖNETİME AİT ALTYAPILAR HEDEF ALINDI
Açıklamada, İran'ın Tahran, Şiraz ve Tebriz kentlerinde, yönetimin altyapısını hedef alan geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığı ifade edildi.
Tahran'da patlamalar meydana geldiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)