İsrail’den kritik köprüye hava saldırısı: Güney Lübnan’la bağlantı kesildi

Lübnanlı kaynaklara göre İsrail ordusu, Litani Nehri üzerindeki Qasmiyeh Köprüsü’nü yeniden hedef aldı. Daha önce de saldırıya uğrayan köprü, son bombardımanın ardından tamamen kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, köprünün artık onarılamayacak durumda olduğunu belirtti.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Son saatlerde düzenlenen hava saldırılarında farklı noktalarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Qasmiyeh köyü yakınlarında gerçekleşen bir diğer saldırıda ise 15 kişi yaralandı.

GÜNEY İLE BAĞLANTI KOPMA NOKTASINDA

İsmi açıklanmayan üst düzey bir Lübnanlı güvenlik yetkilisi, hedef alınan köprünün ülkenin güneyini diğer bölgelere bağlayan son geçiş noktası olduğunu vurguladı. Köprünün yıkılmasıyla birlikte bölgeye kara ulaşımının ciddi şekilde aksayacağı ifade ediliyor.

DAHA ÖNCE DE HEDEFTEYDİ

İsrail, 23 Mart’ta da aynı köprüyü vurmuş ve Hizbullah’ı bu hattı militan ve silah sevkiyatı için kullanmakla suçlamıştı. Son saldırıyla birlikte bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasından endişe ediliyor.