İsrail'den talimat: Chevron, Tamar gaz sahasında üretimi durdurdu ABD'li enerji şirketi Chevron, İsrail'den aldığı talimat doğrultusunda Tamar üretim platformundaki üretimi sonlandırdı.

AA & Ensonhaber

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların etkisi enerji alanına da yansıdı.

Doğu Akdeniz'deki Tamar doğalgaz sahasında üretimin durdurulmasına karar verildi.

ABD'li enerji şirketi Chevron, İsrail'in talebi üzerine üretimi askıya aldı.

Chevron'un yaptığı açıklamada, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tesisler ve üretim bölgelerinde güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğu belirtildi.

Tamar'da gaz üretimi iptal

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrasında şirketin bölgedeki çalışanlarının bilgisine başvurulduğu kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

Chevron Mediterranean Limited'e, İsrail Enerji Bakanlığı tarafından Tamar üretim platformundaki üretimi durdurma talimatı verildi.

Leviathan'da üretim devam ediyor

Şirket, Tamar dışında kalan Leviathan sahasında gaz tedarikine devam ettiğini bildirdi. Leviathan, İsrail'in en büyük açık deniz gaz sahası olarak biliniyor.

Öte yandan Tamar gazının bir kısmı komşu Ürdün ve Mısır'a da ihraç ediliyor. İsrail hükümetinin verilerine göre, Tamar'ın üretimi 2022'de yüzde 18 artışla 10,25 milyar metreküpe yükseldi.

İsrail Enerji Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, "Tamar sahasındaki doğalgaz tedarikinin geçici olarak durdurulması emri verildi." dedi.

Alternatif yakıtlardan karşılanacak

Açıklamanın devamında şu notlara yer verildi:

Ekonominin enerji ihtiyacı alternatif yakıtlardan karşılanacak. Enerji endüstrisi, istasyonlarına enerji sağlamak için alternatif yakıtlar kullanmaya hazırlanıyor.

Roketlerin menzilinde yer alıyor

Tamar, İsrail'in Akdeniz kıyısındaki Aşdod şehrinin yaklaşık 25 kilometre yakınında bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre, açık bir günde Gazze Şeridi'nin kuzeyinden görülebilen platform, bölgeden gelen roket atışlarının menzilinde yer alıyor.