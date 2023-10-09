Binyamin Netanyahu: İsrail'in Hamas'a yanıtı Orta Doğu'yu değiştirecek Savaş bölgesinde hararet giderek yükselirken, Başbakan Netanyahu'nun "İsrail'in Hamas'a yanıtı Orta Doğu'yu değiştirecek" cümleleri gündeme oturdu.

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İsrail-Filistin çatışmasında ipler geriliyor.

7 Ekim sabahı, Hamas güçlerinin başlattığı Aksa Tufanı operasyonu Orta Doğu’yu kan gölüne çevirdi.

Bölge, roket atışları ve siren sesleri ile güne uyandı.

Hamas güçlerinin paramotorlu birliklerle sınırı geçmesiyle gerilim tırmanırken dakikalar içerisinde 5 binden fazla roket saldırısı gerçekleşti.

Gazze sınırındaki tel örgüleri dozerlerle yıkan haman güçleri, İsrail yerleşimine girerek bölgeleri ele geçirmeye başladı.

Operasyonun ilk anlarında sessiz kalan İsrail, çok geçmeden bir atak yaptı.

Resmen savaş ilan edildi

İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti.

Üst düzey yetkililerle gerçekleştirilen oturumda büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi.

Başbakanlık ayrıca, “Gazze şeridinden düzenlenen saldırı, İsrail’i savaşa mecbur etti ve savaş 7 Ekim 2023 sabah 06.00’da başladı” açıklamasını aktardı.

Karşılıklı çatışmalar 3 gündür devam ederken, iki ülke de ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

"İsrail'in Hamas'a yanıtı Orta Doğu'yu değiştirecek"

Savaş bölgesinden vahşet görüntüleri gelmeye devam ederken, Başbakan Netanyahu gündeme oturacak bir açıklama daha yaptı.

Netanyahu, Hamas'a yanıt olarak Orta Doğu'nun değişeceğini söyledi.

"İsrail'in Hamas'a yanıtı Ortadoğu'yu değiştirecek" ifadeleri Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'nın mesajı güney sınır kasabalarının belediye başkanlarıyla konuştuğu toplantıda verildi.